यूपी में अब प्राइवेट स्कूलों की तरह PM श्री विद्यालयों के टीचर-स्टूडेंट भी पहनेंगे ID कार्ड, 2.30 करोड़ का बजट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निजी विद्यालयों की तरह अब प्रदेश के पीएम श्री योजना के तहत चयनित 1565 विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यार्थी और शिक्षक पहचान पत्र (आइडी कार्ड) पहनेंगे। इसके लिए प्रति पहचान पत्र अधिकतम 50 रुपये की दर से कुल 2.30 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

इससे विद्यार्थियों को प्रामाणिक शैक्षिक पहचान मिलेगी और शैक्षणिक भ्रमण, खेलकूद, प्रतियोगिताओं व अन्य कार्यक्रमों में उनकी पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। शिक्षकों के कार्ड में मानव संपदा पहचान संख्या, नाम, पदनाम, विद्यालय, विकासखंड व जिले का नाम, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप सहित अन्य जानकारी दर्ज होगी।