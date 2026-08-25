Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

यूपी में अब प्राइवेट स्कूलों की तरह PM श्री विद्यालयों के टीचर-स्टूडेंट भी पहनेंगे ID कार्ड, 2.30 करोड़ का बजट

By Vivek Rao Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Tue, 25 Aug 2026 06:44 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के 1565 पीएम श्री विद्यालयों में अब निजी स्कूलों की तरह छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा। इसके लिए 2.30 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. 1565 पीएम श्री विद्यालयों में आईडी कार्ड अनिवार्य।

  2. छात्रों और शिक्षकों को मिलेगी प्रामाणिक पहचान।

  3. 2.30 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निजी विद्यालयों की तरह अब प्रदेश के पीएम श्री योजना के तहत चयनित 1565 विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यार्थी और शिक्षक पहचान पत्र (आइडी कार्ड) पहनेंगे। इसके लिए प्रति पहचान पत्र अधिकतम 50 रुपये की दर से कुल 2.30 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

इससे विद्यार्थियों को प्रामाणिक शैक्षिक पहचान मिलेगी और शैक्षणिक भ्रमण, खेलकूद, प्रतियोगिताओं व अन्य कार्यक्रमों में उनकी पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। शिक्षकों के कार्ड में मानव संपदा पहचान संख्या, नाम, पदनाम, विद्यालय, विकासखंड व जिले का नाम, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप सहित अन्य जानकारी दर्ज होगी।

यह भी पढ़ें- यूपी में इंटर्न डॉक्टरों को बड़ी सौगात, योगी सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड; पांच साल में दूसरा बार बढ़ा पैसा

इस पर बीएसए के हस्ताक्षर, विद्यालय की मुहर व पीएम श्री और बेसिक शिक्षा विभाग के लोगो भी होंगे। वहीं, विद्यार्थियों के कार्ड में नाम, विद्यालय, कक्षा, विकासखंड, जिला, प्रवेशांक,अपार आइडी, जन्मतिथि, ब्लड ग्रुप , माता-पिता/अभिभावक का नाम, पूरा पता, अभिभावक का मोबाइल नंबर, फोटो और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होंगे। विद्यालय अवधि में कार्ड पहनना अनिवार्य होगा।