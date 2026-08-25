UP PET 2026: यूपी पीईटी आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, घर बैठे भरें ऑनलाइन फॉर्म, जानें स्टेप-बाई-प्रोसेस

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2026 (UP PET 2026) के आवेदन मात्र एक सप्ताह का ही समय शेष है। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। बता दें कि यूपीएसएसएससी ने बीते 3 अगस्त को यूपी पीईटी की अधिसूचना जारी की है, जिसकी परीक्षा संभवत: अक्टूबर में हो सकती है।

अगर आप अपना फॉर्म खुद घर बैठे भरना चाहते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मदद करेंगे, ताकि आप बिना किसी त्रुटि के आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें। इस आर्टिकल में क्या-क्या है? UP PET 2026 की अंतिम तिथि क्या है?

UP PET 2026 के लिए योग्यता क्या है?

UP PET 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

UP PET 2026 का फॉर्म सबमिट करने का Step by Step Process क्या है?

UP PET 2026 के लिए आवेदन शुल्क क्या है? UP PET 2026 की अंतिम तिथि क्या है? आवेदन शुरू होने की तिथि 3 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026 आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 यूपी पीईटी की परीक्षा तिथि संभावित अक्टूबर-2026 (अभी घोषणा नहीं) UP PET 2026 के लिए योग्यता क्या है? यूपी पीईटी परीक्षा 2026 में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी की निर्धारित आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन आयोग के अनुसार, आयु का आकलन 1 जुलाई 2026 से तय किया जाएगा। साथ ही, अभ्यर्थी के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। UP PET 2026 के लिए आवेदन कैसे करें? यूपी पीईटी 2026 की परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upsssc.gov.in/ पर आवेदन करना होगा। आवेदन अंतिम तिथि तक पूर्ण करने पर ही मान्य होगा। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।