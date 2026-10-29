उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर 6777 वाहनों के चालान, करीब डेढ़ करोड़ रुपये का वसूला जुर्माना

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए आपरेशन सेफ स्पीड के तहत दो दिन यानी 48 घंटे में 6777 वाहनों के चालान किए गए और 1,38,32,500 रुपये का जुर्माना दर्ज किया गया। 26 और 28 अक्टूबर को चलाए गए इस विशेष अभियान में प्रदेश के नौ एक्सप्रेसवे और एक हाईवे समेत कुल 10 मार्गों पर वाहनों की गति की निगरानी कर कार्रवाई की गई। इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों को चिह्नित किया गया।

अभियान के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे अधिक 3116 वाहनों के चालान किए गए और 66.98 लाख रुपये का जुर्माना दर्ज किया गया। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 1289 चालान के साथ 24.18 लाख रुपये तथा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 537 चालान के साथ 11.82 लाख रुपये का जुर्माना दर्ज हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे पर 553, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 497, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 348, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 214, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 103 और गोरखपुर-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे पर 90 वाहनों के चालान किए गए।

कानपुर-वाराणसी हाईवे पर भी 30 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। यातायात निदेशालय के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार दुर्घटनाओं के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल है। अधिक गति होने पर चालक को अचानक सामने आने वाली बाधा के प्रति प्रतिक्रिया देने का कम समय मिलता है। इससे दुर्घटना होने की स्थिति में गंभीर चोट लगने या मृत्यु होने की आशंका बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चिह्नित स्थानों पर इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से निगरानी की जा रही है।