UP News: कौन हैं विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष अरविंद कुमार? इन्वेस्टर्स समिट की सफलता में थी बड़ी भूमिका

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: प्रदेश सरकार ने 1988 बैच के अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इस वर्ष फरवरी में रिटायर होने के बाद मार्च में उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औद्योगिक सेक्टर का सलाहकार बनाया गया था। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास के पद से रिटायर होने वाले अरविंद कुमार ने इस वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन कराया था। इसमें करीब 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए थे। अरविंद कुमार प्रमुख सचिव गृह व अपर मुख्य सचिव ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। योगी सरकार ने अब उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार ने अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। अभी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष राज प्रताप सिंह हैं, उनका कार्यकाल इसी महीने के अंत में समाप्त हो रहा है। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहता है। ऐसे में अरविंद कुमार को करीब साढ़े चार वर्ष का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में मिलेगा।

