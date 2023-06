UP News: बकरीद पर आज 2213 संवेदनशील स्थानों पर रहेगा अतिरिक्त पहरा, इंटरनेट मीडिया पर भी रहेगी पुलिस की नजर

बकरीद के अवसर पर सभी जिलों में कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। इंटरनेट मीडिया पर निगाह रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल डीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कुल 33340 ईदगाह व मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ी जाएगी। सभी स्थानों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश में 2213 संवेदनशील स्थानों काे जोन व सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: बकरीद के अवसर पर गुरुवार को सभी जिलों में कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। विशेषकर इंटरनेट मीडिया पर निगाह रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल डीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कुल 33,340 ईदगाह व मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ी जाएगी। सभी स्थानों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश में 2213 संवेदनशील स्थानों काे जोन व सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं। यहां पीएसी के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठकें कराए जाने के साथ ही हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरते जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साफ-सफाई व बिजली आपूर्ति को लेकर भी संबंधित विभागों से समन्वय कर सभी प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। सभी जिलों व पुलिस कमिश्नरेट में दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास भी कराया गया है। संवेदनशील स्थानों पर ड्राेन व सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी स्पेशल डीजी ने बताया कि डीजीपी मुख्यालय स्तर से जिलों में 238 कंपनी पीएसी, तीन कंपनी एसडीआरएफ, सात कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल व 7570 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर ड्राेन व सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी की जाएगी। विशेषकर शरारती तत्वों पर नजर रखने व उनसे सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी 112 की 4800 पीआरवी के माध्यम से सघन पेट्रोलिंग कराई जा रही है। सभी जिलों में क्यूआरटी टीमें दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ मुस्तैद रहेंगी। सोशल मीडिया सेल को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने तथा किसी भी भ्रामक संदेश का तत्काल खंडन किए जाने का निर्देश दिया गया है।

Edited By: Shivam Yadav