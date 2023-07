प्रदेश के 1772 परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूलों में कर के सीखो कार्यक्रम के तहत कक्षा छह से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूलों में इसके लिए लैब बनाने के लिए कुल 34.73 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। विद्यार्थियों को गणित व विज्ञान में अच्छा बनाने के लिए यह पहल की जा रही है।

यूपी के 1772 परिषदीय स्कूलों में शुरू होगी कौशल विकास की ट्रेनिंग

