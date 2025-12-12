Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: प्रतिबंधित कफ सीरप के तस्कराें से जुड़े बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के 'महल' पर ईडी का छापा, लखनऊ में खलबली

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    ED Raid in Lucknow: कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी में बर्खास्त सिपाही आलाेक सिंह की संलिप्तता सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया था। आलाेक सिंह लखनऊ की काेर्ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    आरोपित एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: प्रतिबंधित काेडीनयुक्त कफ सीरप के तस्कराें से जुड़े एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलाेक सिंह के आवास पर शुक्रवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी की कार्रवाई की है। इसकी तस्करी काे लकेर दो महीनों में 30 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कार्रवाई शुरू की है। आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था।

     ईडी की टीम लखनऊ में सुलतानपर राेड पर बर्खास्त सिपाही आलाेक सिंह के महलनुमा आवास पर पहुंची और आवास पर सीआरपीएफ की निगरानी में पड़ताल प्रारंभ की। अंदेशा है कि इन्हीं ठिकानों पर अवैध कफ सीरप का भंडारण किया गया और बिक्री के लिए आस पास के शहरों और कस्बों में सप्लाई की गई। कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी में बर्खास्त सिपाही आलाेक सिंह की संलिप्तता सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया था। आलाेक सिंह लखनऊ की काेर्ट में सरेंडर करने के प्रयास में था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर शुक्रवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। एक साथ कई गाड़ियां पहुंचने से कालोनी में खलबली मच गई। इसके बाद ईडी  अधिकारी आलोक सिंह की कोठी पर पहुंचे। सीआरपीएफ टीम की मौजूदगी में छापेमारी जारी है। लाेगाें काे मकान के अंदर आने और जाने से लोगों को रोक दिया गया है। आलाेक सिंह की काेठी के सामने ही पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की भी काेठी है।

    सुलतानपुर रोड की स्वातिका सिटी में सुबह लगभग आठ बजे दो गाड़ियों से सुरक्षाबलों के साथ प्रवर्तन निदेशालय के अफसर पहुंचे। इस दौरान आसपास के घरों के लोग भी बाहर आ गए। पहले तो लोग कुछ समझ नहीं पाए कुछ देर बाद पता चला कि एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर ईडी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी।

    इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूरे मकान को घेर लिया। टीम ने अंदर पहुंचकर दस्तावेज खंगालने शुरू किए। साथ ही अंदर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि टीम के हाथ आलोक सिंह के खातों से जुड़े कई अहम दस्तावेज लगे हैं। अधिकारियों ने इन्हें कब्जे में लिया है। साथ ही कुछ इलेक्ट्रानिक साक्ष्य जैसे मोबाइल, लैपटाप और अन्य चीजें भी कब्जे में ली हैं। इस बीच कुछ अधिकारी थोड़ी देर के लिए कोठी से बाहर निकले लेकिन आधिकारिक रूप से उन्होंने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया।

    हाथ में डायरी और फीता लेकर पहुंचे अफसर

    दोपहर लगभग 12:15 बजे हाथ में डायरी और फीता लेकर दो अफसर स्वातिका सिटी पहुंचे। दोनों लोग अंदर पहुंचे हैं। हालांकि, मीडिया के सवालों पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। माना जा रहा है कि यह अफसर आलोक के घर की नापजोख के लिए पहुंचे हैं।

    Measure ment

    धनंजय सिंह की भी काेठी के सामने है आलोक का महल

    आलोक की जिस कोठी पर ईडी ने छापेमारी की है उसके ठीक सामने पूर्व सांसद धनंजय सिंह का भी मकान है। हालांकि, अभी तक छापेमारी को लेकर धनंजय सिंह ने आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है।

     

     