UP News: उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज न देने का विरोध, उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता करेगा आंदोलन

प्रदेश के 3.30 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी राशि पर ब्याज न देने का विरोध तेज हो गया है। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एम देवराज से मिलकर इस पर आपत्ति जताई और उपभोक्ताओं को जल्द ब्याज दिलाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की।

उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज न देने का विरोध

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: प्रदेश के 3.30 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी राशि पर ब्याज न देने का विरोध तेज हो गया है। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एम देवराज से मिलकर इस पर आपत्ति जताई और उपभोक्ताओं को जल्द ब्याज दिलाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर में तत्काल परिवर्तन कर ब्याज देने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि पावर काॅरपोरेशन लिमिटेड के आदेश के बावजूद अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को ब्याज न देना गंभीर प्रकरण है। नियम के अनुसार अप्रैल, मई व जून महीने में वर्ष 2022-23 की जमा सिक्योरिटी राशि पर 4.25 प्रतिशत ब्याज दिया जाना था, जो कि नहीं दिया गया, जबकि बिजली उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि कुल 4,215 करोड़ रुपये है और इस पर कुल 180 करोड़ रुपये ब्याज दिया जाना है। वहीं दूसरी ओर अरविंद कुमार को उप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग का चेयरमैन बनाए जाने पर उपभोक्ता परिषद ने बधाई दी है।

Edited By: Shivam Yadav