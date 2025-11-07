UP: देश के स्कूली खिलाड़ियों को मुफ्त मिलेंगे विश्वस्तरीय खेल उपकरण, SGFI ने किया करार

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: अब स्कूली खिलाड़ियों को मुफ्त में विश्वस्तरीय खेल सामाग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआइ) ने स्कूली खेलों की गुणवत्ता और मानक बढ़ाने के लिए खेल उपकरण निर्माता कंपनी वेक्टर एक्स (साकर इंटरनेशनल) के साथ समझौता किया है। यह करार एसजीएफआइ अध्यक्ष और कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार और कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता के बीच हुआ।

समझौते के तहत वेक्टर एक्स आगामी दो वर्षों तक फुटबाल, वालीबाल, हैंडबाल और बास्केटबाल खेलों के लिए आवश्यक उपकरण और बाल सीएसआर के तहत मुफ्त उपलब्ध कराएगा। वहीं डनलप टेनिस व स्क्वैश खेलों में बाल पार्टनर के रूप में जुड़ा रहेगा।

एसजीएफआइ अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि हर वर्ष देशभर से लगभग 60 हजार खिलाड़ी अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग में 44 खेलों की 256 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि वेक्टर एक्स के सहयोग से स्कूली खिलाड़ियों को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के उपकरण और अनुभव मिलेंगे, जिससे वे विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सात राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जनवरी 2023 से एसजीएफआइ ने कार्य संस्कृति में ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए संस्थान को डिजिटल, पारदर्शी और एथलीट-केंद्रित रूप में विकसित किया है। एसजीएफआइ ने सात महीनों में 2011 से अब तक के पांच लाख से अधिक प्रमाणपत्र डिजिलाकर पर अपलोड किए हैं। अब सभी प्रतियोगिताओं के प्रमाणपत्र सात दिनों के भीतर आनलाइन उपलब्ध होंगे।