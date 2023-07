UP News: सरकारी शिक्षकों की मैनुअल रजिस्टर में गड़बड़, अब देनी होगी E-रजिस्टर पर सारी जानकारी

परिषदीय स्कूलों में अब सभी 12 रजिस्टर डिजिटल होंगे। इसमें उपस्थिति प्रवेश मिड डे मील (मिड डे मील)निरीक्षणपत्र व्यवहार और पुस्तकालय एवं खेलकूद आदि के रजिस्टर शामिल हैं। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से इन रजिस्टर की आनलाइन निगरानी की जाएगी। जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों से जुड़ा रियल टाइम डाटा आदान प्रदान हो सकेगा। यह सरकार की तरफ से एक बढ़िया कदम साबित हो सकता है।

प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन होगी निगरानी।

