UP: पूर्व मंत्री गोरख प्रसाद निषाद का डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में निधन

जागरण संवाददाता, लखनऊ: श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे में देवरिया बरहज के निवासी पूर्व राज्यमंत्री गोरख प्रसाद निषाद का शुक्रवार को निधन हो गया। गोरख प्रसाद निषाद ने 82 वर्ष की आयु में लखनऊ के डा राममनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके उन्होंने जनसंघ से राजनीति में कदम रखा और कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोरख प्रसाद निषाद के निजी सचिव रहे सुनील कुमार निषाद ने बताया कि गोरख प्रसाद निषाद लंबे समय से बीमार थे। गोरख प्रसाद निषाद का जन्म 15 जुलाई 1943 को बरहज में हुआ था। उनकी शिक्षा बरहज और गोरखपुर में हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद नगर के बाबा गयादास इंटर कालेज में अध्यापक बने। इसके बाद में जनसंघ से जुड़े और राजनीति में सक्रिय हो गए।

देवरिया जिले के बरहज नगर के रहने वाले पूर्व राज्यमंत्री गोरख प्रसाद निषाद देश में आपात काल का विरोध करने पर 1976 में जेल गए। लगभग दो महीने तक जेल में रहे। इसके बाद में भाजपा का गठन होने के बाद संगठन में उनकी सक्रिय सहभागिता रही। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में उन्हें फिर जेल जाना पड़ा।