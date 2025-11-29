Language
    UP: पूर्व मंत्री गोरख प्रसाद निषाद का डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में निधन

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:26 PM (IST)

    Ex Minister Gorakh Prasad Nishad : देवरिया जिले के बरहज नगर के रहने वाले पूर्व राज्यमंत्री गोरख प्रसाद निषाद देश में आपात काल का विरोध करने पर 1976 में जेल गए। लगभग दो महीने तक जेल में रहे। इसके बाद में भाजपा का गठन होने के बाद संगठन में उनकी सक्रिय सहभागिता रही।

    पूर्व राज्यमंत्री गोरख प्रसाद निषाद

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे में देवरिया बरहज के निवासी पूर्व राज्यमंत्री गोरख प्रसाद निषाद का शुक्रवार को निधन हो गया। गोरख प्रसाद निषाद ने 82 वर्ष की आयु में लखनऊ के डा राममनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके उन्होंने जनसंघ से राजनीति में कदम रखा और कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

    गोरख प्रसाद निषाद के निजी सचिव रहे सुनील कुमार निषाद ने बताया कि गोरख प्रसाद निषाद लंबे समय से बीमार थे। गोरख प्रसाद निषाद का जन्म 15 जुलाई 1943 को बरहज में हुआ था। उनकी शिक्षा बरहज और गोरखपुर में हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद नगर के बाबा गयादास इंटर कालेज में अध्यापक बने। इसके बाद में जनसंघ से जुड़े और राजनीति में सक्रिय हो गए।

    देवरिया जिले के बरहज नगर के रहने वाले पूर्व राज्यमंत्री गोरख प्रसाद निषाद देश में आपात काल का विरोध करने पर 1976 में जेल गए। लगभग दो महीने तक जेल में रहे। इसके बाद में भाजपा का गठन होने के बाद संगठन में उनकी सक्रिय सहभागिता रही। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में उन्हें फिर जेल जाना पड़ा।

    1997 में भाजपा ने उन्हें न केवल विधान परिषद का सदस्य बनाया बल्कि कल्याण सिंह सरकार की सरकार में पशुधन, मत्स्य एवं श्रम राज्य मंत्री बनाया गया। पूर्व मंत्री के निधन पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, विधायक दीपक मिश्र शाका, नपाध्यक्ष श्वेता जायसवाल, अंगद तिवारी, जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, शिवसहाय बरनवाल, कुश भगत, रामधनी गोंड़, अमरेंद्र गुप्त, मण्डल अध्यक्ष विवेक गुप्त, जितेंद्र तिवारी, सभासद शुभम निषाद, कृष्णानंद सिंह रिंकू, जितेंद्र भारत, सचिन सिंह, अशोक सोनकर आदि ने शोक जताया है। उनका अंतिम संस्कार बरहज के सरयू घाट पर संपन्न हुआ।