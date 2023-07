UP News: घूसखोरी के आरोप में हटाए गए प्रतापगढ़ के उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तीन दिन में जांच करने के निर्देश

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए बेरोजगार युवकों से घूस मांगने वाले प्रतापगढ़ के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. आरपी गिरि को हटा दिया गया है। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कोहड़ौर भेज दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले की तीन दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. ऋषि सहाय को सौंपी गई है।

घूसखोरी के आरोप में हटाए गए प्रतापगढ़ के उप मुख्य चिकित्साधिकारी

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए बेरोजगार युवकों से घूस मांगने वाले प्रतापगढ़ के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. आरपी गिरि को हटा दिया गया है। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कोहड़ौर भेज दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले की तीन दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. ऋषि सहाय को सौंपी गई है। दरअसल, एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने आ रहे युवकों से वह धन मांग रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर उन्हें पद से हटा दिया गया और सीएचसी पर तैनात कर दिया गया। अब मामले की तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व चिकित्सकों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वह इस तरह के मामले में लिप्त पाए गए तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Edited By: Shivam Yadav