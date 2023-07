UP News: UCC के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल

समान नागरिक संहिता को लेकर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल ने दिए ज्ञापन में कहा है कि यह कानून भारतीय संविधान में दी गई धार्मिक आजादी के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है।

लखनऊ, जागरण संवाददाता: समान नागरिक संहिता को लेकर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल ने दिए ज्ञापन में कहा है कि यह कानून भारतीय संविधान में दी गई धार्मिक आजादी के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है। देश के संविधान ने हर नागरिक को धार्मिक आजादी दी है और मुस्लिम पर्सनल ला इस्लामी शरीअत का अटूट हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की यह विचारधारा है कि पार्टी समान नागरिक संहिता के खिलाफ है। हमारी पार्टी का यह दृष्टिकोण है कि तमाम धर्म के मानने वालों को और हर हिंदुस्तानी नागरिक को जो देश के संविधान ने अधिकार दिए हैं और विशेषकर जो धार्मिक आजादी दी है, उसमें किसी किस्म की भी रुकावट या उनके अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में मौलाना अतीक अहमद, प्रो. मुहम्मद सुलेमान, मौलाना नईमुर्रहमान सिद्दीकी, शेख सऊद रईस, आमिना रिजवान और मौलाना नजीबुल हसन समेत कई लोग शामिल हुए। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल पार्टी नेताओं से मिलकर ज्ञापन दे कर विरोध कर रहे हैं।

Edited By: Shivam Yadav