UP: भाजपा विधायक का सपना उत्तर प्रदेश बने भारत का प्रथम एआइ शिक्षा माडल राज्य

जागरण संवाददाता, लखनऊ: सरोजनीनगर से भाजपा के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश को देश का पहला एआइ एजुकेशनल माडल स्टेट बनाने का बड़ा प्रस्ताव रखा है। उन्होंने विद्यालय स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) की शिक्षा शुरू करने और उत्तर प्रदेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयोग के गठन की मांग की है।



विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि दुनिया तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में प्रवेश कर चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और शासन हर क्षेत्र में एआइ परिवर्तन ला रहा है। ऐसे में यूपी को डिजिटल भारत से एआइ भारत की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आइसीटी लैब्स के माध्यम से की गई डिजिटल क्रांति को ऐतिहासिक कदम बताया।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि यदि बच्चों को प्रारंभिक स्तर से एआइ शिक्षा मिलेगी तो वे भविष्य के रोजगार, नवाचार और टेक्नोलाजी-आधारित नेतृत्व के लिए तैयार होंगे। सिंगापुर, फिनलैंड और यूएई जैसे देशों में कक्षा तीन से ही एआइ व कोडिंग शिक्षा दी जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

एआइ जैसे विषय को समन्वित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए पूर्णकालिक एआइ आयोग आवश्यक है, जो शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान और साइबर सुरक्षा के लिए नीति ढांचा तय करेगा। करीब साढ़े चार सौ करोड़ की लागत से पांच वर्षों में योजना लागू की जा सकती है। वर्ष 2030 तक दस लाख विद्यार्थी एआइ व डेटा एनालिटिक्स में दक्ष बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश को भविष्य का वैश्विक ज्ञान केंद्र बना सकती है।