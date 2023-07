UP News: प्रदेश में 52 प्रतिशत नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज सी ग्रेड, खराब स्थिति वालों को सुधार को सख्ती

पहली बार नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों की ग्रेडिंग की गई है। मिशन निरामया के तहत गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। परीक्षाओं में सख्ती के कारण जो रिजल्ट 85 प्रतिशत पिछले वर्षों में रहता था वह लुढ़क कर मात्र 25 प्रतिशत रह गया। अब ए बी सी डी व ई ग्रेड में हुई इनकी ग्रेडिंग के बाद अब खराब प्रदर्शन वाले कॉलेजों पर शिकंजा कसा जाएगा।

विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

