परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए यूनिफार्म जूता-मोजा स्टेशनरी व स्वेटर इत्यादि खरीदने के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खाते में 1200 रुपये की रकम भेजी जाएगी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीबीटी के माध्यम से यह धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजेंगे। वहीं इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत किए गए 125 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के भवनों का भी लोकार्पण करेंगे।

विद्यार्थी यूनिफार्म व जूता-मोजा आदि खरीद सकेंगे।

