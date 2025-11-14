Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP NEET UG Counselling: कानपुर से अमेठी तक, कुल 260 सीटें रिक्त; यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी

    By Amit Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:04 PM (IST)

    लखनऊ से मिली खबर के अनुसार, उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग के स्ट्रे राउंड की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस राउंड में कुल 260 सीटें खाली हैं, जिनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 23 और केजीएमयू में बीडीएस की आठ सीटें शामिल हैं। बाकी सीटें अन्य स्वशासी और निजी मेडिकल कॉलेजों में रिक्त हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के स्ट्रे राउंड की मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई। इस राउंड में कुल 260 सीटें रिक्त हैं। इनमें राजकीय मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की 23 और केजीएमयू में बीडीएस की आठ सीटें हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज औरैया, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, कानपुर देहात में एमबीबीएस की एक-एक सीट रिक्त है। अमेठी, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और ललितपुर में दो-दो सीट रिक्त हैं। ईएसआईसी नोएडा और वाराणसी में एक-एक और जीएसवीएम मेडिकल कालेज कानपुर में एमबीबीएस की तीन सीटें रिक्त हैं। बची हुई 229 रिक्त सीटें निजी मेडिकल कालेजों की हैं।