UP NEET UG Counselling: कानपुर से अमेठी तक, कुल 260 सीटें रिक्त; यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के स्ट्रे राउंड की मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई। इस राउंड में कुल 260 सीटें रिक्त हैं। इनमें राजकीय मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की 23 और केजीएमयू में बीडीएस की आठ सीटें हैं।

स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज औरैया, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, कानपुर देहात में एमबीबीएस की एक-एक सीट रिक्त है। अमेठी, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और ललितपुर में दो-दो सीट रिक्त हैं। ईएसआईसी नोएडा और वाराणसी में एक-एक और जीएसवीएम मेडिकल कालेज कानपुर में एमबीबीएस की तीन सीटें रिक्त हैं। बची हुई 229 रिक्त सीटें निजी मेडिकल कालेजों की हैं।