UP NEET UG की ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए आज से पंजीकरण, मदद के लिए 5 हेल्पलाइन नंबर जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-2026) के जरिए प्रदेश के सरकारी, निजी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस, बीडीएस कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग आज से शुरू होगी। छात्रों को पंजीयन के समय ही दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीएमई) नेहा शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण एवं दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया आज दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर 12 अगस्त को दो बजे दिन तक चलेगी। पंजीकरण एवं धरोहर (सिक्योरिटी) राशि 12 अगस्त की शाम पांच बजे तक जमा की जा सकेगी।