    यूपी NEET PG के दूसरे राउंज की काउंसलिंग कल से, ऐसे करें आनलाइन पंजीकरण

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:22 AM (IST)

    यूपी नीट पीजी में प्रवेश के लिए दूसरे चक्र की काउंसलिंग 10 दिसंबर से शुरू होगी। एमडी, एमएस, डीएनबी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के इच्छुक अभ्यर्थी 10 द ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट पीजी में प्रवेश के लिए दूसरे चक्र की काउंसलिंग 10 दिसंबर से शुरू होगी। एमडी, एमएस, डीएनबी, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने के लिए 10 दिसंबर की सुबह 11 बजे से 15 दिसंबर सुबह 11 बजे तक आनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

    पंजीकरण राशि जमा करने का समय 10 दिसंबर सुबह 11 बजे से 15 दिसंबर दोपहर दो बजे तक दिया गया है। इसी दिन मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। सीट आवंटन का परिणाम 20 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। आवंटन पत्र डाउनलोड करने और प्रवेश प्रक्रिया 22 से 24 दिसंबर और 26 से 27 दिसंबर तक, 29 से 30 दिसंबर तक पूरी की जा सकती है।