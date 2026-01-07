UP NEET PG Counseling: यूपी नीट पीजी तीसरे चक्र की काउंसलिंग रद, 12 जनवरी को सीट आवंटन का परिणाम होना था घोषित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नीट पीजी 2025 तीसरे चक्र की काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) दिल्ली द्वारा तृतीय चक की आल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग शुरू न किए जाने के कारण ये फैसला लिया गया है।

एमडी, एमएस, डीएनबी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यूपी कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए दो जनवरी से काउंसलिंग शुरू हुई थी। छह से नौ जनवरी तक अभ्यर्थियों को सीटों को लाक करने का मौका दिया गया था। 12 जनवरी को सीट आवंटन का परिणाम घोषित होना था। पूरी प्रक्रिया को अब स्थगित कर दिया गया है।