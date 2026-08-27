UP Weather Today: लखनऊ सहित 30 जिलों में झमाझम बारिश के बाद अब कमजोर पड़ेगा मानसून, थमेगा वर्षा का दौर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को मध्यम से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, करीब 30 जिलों में हल्की हवा चलने के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे कई शहरों में जलभराव का संकट भी रहा।

लखनऊ में सुबह से काले बादल छाए रहे और दोपहर में करीब डेढ़ घंटे तक जोरदार बारिश हुई। हालांकि, यह सक्रियता अब अधिक दिनों तक बने रहने की संभावना नहीं है। शनिवार से मानसून की गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर पड़ेंगी और रविवार से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर थमने या काफी कमजोर पड़ने के आसार हैं।

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के अनुसार, लखनऊ और आसपास के जिलों में गुरुवार को भी बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना है। लखनऊ में दिन का पारा 32.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है। करीब 40 जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा।