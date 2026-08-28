UP Weather Today: लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून, चार दिन बारिश के आसार नहीं

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में बीते कई दिनों से मानसून सक्रिय है, लेकिन अब इसमें कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक पूरब से पश्चिमी जिलों में बारिश के आसार बेहद कम हैं। लखनऊ में गुरुवार को दिनभर बादलों की आवाजाही लगी रही। यहां दिन का पारा 34.1 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही अच्छी बारिश के फिलहाल कमजोर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। शुक्रवार से अगले तीन-चार दिनों के लिए बारिश में कमजोरी आएगी। एक सितंबर तक प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभाग में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है।