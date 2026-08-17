प्रदेश में कहीं झमाझम बरसे बादल तो कहीं सूखा, सात जिलों में 40% से भी कम वर्षा; 28 में सामान्य बारिश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मानसून की बारिश असमान बनी हुई है। एक जून से 12 अगस्त तक प्रदेश के कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, तो कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य से कम रही।

सात जिलों में मऊ, कुशीनगर, कानपुर देहात, भदोही, जौनपुर, देवरिया और पीलीभीत में सामान्य की तुलना में 40 प्रतिशत से भी कम बारिश दर्ज की गई। हालांकि प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां शून्य बारिश हुई हो।