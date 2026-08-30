UP Weather Today: लखनऊ समेत पूरे यूपी में सितंबर में कम बारिश के आसार, अल-नीनो का दिखेगा असर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में मानसून की चाल इस बार असमान बनी हुई है। 26 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य बारिश करीब 566 मिमी के मुकाबले लगभग 502 मिमी बारिश हुई है। यानी मानसून सीजन में अब तक करीब 64 मिमी बारिश कम हुई है।

मौसम विभाग के अनुसार अल-नीनो धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है और इसका असर मानसूनी हवा पर पड़ सकता है। ऐसे में सितंबर में प्रदेश में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सितंबर के आरंभिक सप्ताह में बारिश में वृद्धि होने की संभावना है।

मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी व उत्तरी ओडिशा के तट पर बना निम्न दबाव क्षेत्र अगले 48 घंटों के दौरान मजबूत होकर पश्चिम-उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा, जो उत्तरी ओडिशा व गांगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर से गुजर सकता है। इसके साथ निचले क्षोभमंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मानसूनी द्रोणी फिर से सक्रिय हो रही है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्षा के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा होगी।