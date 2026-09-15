डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर भारत में एक बार फिर मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जताया है।

इन जिलों में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर शामिल हैं। इस दौरान 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली चमकने की आशंका है।

गौरतलब हो कि, कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर थमा हुआ था, केवल कहीं-कहीं छुटपुट बारिश देखने को मिली थी। IMD के अनुसार, दिल्ली से सटे यूपी के जिलों में भी आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।

इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बता दें कि मौसम विभाग ने 19 और 20 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान जताया है