22 August Ka Mausam: यूपी के पूर्वी इलाके में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है।

पिछले 24 घटों में कैसा रहा यूपी में मौसम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 12 सेमी बारिश दर्ज की गई, जो बहुत भारी बारिश की श्रेणी में आती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 11 सेमी भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 से 11 सेमी तक भारी बारिश दर्ज की गई है।

पूर्वी यूपी में कल का मौसम बलिया, वाराणसी, आजमगढ़ और गाजीपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 22 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद 22 से 24 अगस्त के दौरान पूरे पूर्वी यूपी में काफी व्यापक बारिश होने का पूर्वानुमान है।

पश्चिमी यूपी में कैसा रहेगा मौसम? सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ और बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 22 अगस्त को छिटपुट से मध्यम बारिश के आसार हैं, जिसके बाद 23 से 27 अगस्त के बीच बारिश की तीव्रता थोड़ी धीमी हो सकती है।