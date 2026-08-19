20 August Ka Mausam: यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है।

झारखंड और उससे सटे दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर बने अवदाब और निचले वायुमंडल में बनी ट्रफ रेखा के प्रभाव से राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से 20 अगस्त को लेकर प्रदेश के कई इलाकों में सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की है।

20 अगस्त को कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम? पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ और बुलंदशहर समेत कई जिलों में 20 अगस्त को कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आजमगढ़, वाराणसी, सोनभद्र समेत कई जिलों में 20 अगस्त को व्यापक रूप से भारी बारिश की संभावना है। प्रभावित जिले और हालिया बारिश के आंकड़े मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 13 सेमी तक की भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे जिलों तथा पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही और मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा।