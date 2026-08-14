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    15 August Ka Mausam: यूपी में जारी रहेगा बारिश का दौर, कई जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट

    By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:57 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। ...और पढ़ें

    यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

    यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

    HighLights

    1. पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश, मानसून सक्रिय।

    2. आगामी दिनों में और बारिश, पश्चिमी यूपी में बाढ़ का खतरा।

    3. किसानों और आम जनता के लिए मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी इलाकों में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश हुई है। सीतापुर के भिरगुवाघाट में सबसे अधिक 13 सेमी और मुरादाबाद के बिलारी में 9 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

    मौसम प्रणाली की बात करें तो उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है

    कैसा रहेगा यूपी का मौसम

    मौसम विभाग के अनुसार, 14 से 16 अगस्त और 18-19 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और 15 और 18 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 14 अगस्त और 16-17 अगस्त के दौरान पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है।

    बाढ़ का बढ़ेगा जोखिम

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कम से मध्यम दर्जे की आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आने का खतरा जताया गया है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मोरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल, बदायूं, बुलंदशहर और कासगंज जिले के निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

    किसानों और आम जनता के लिए एडवाइजरी

    मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अरहर, मक्का, मूंगफली, तिल, धान और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी का उचित प्रबंध रखें, ताकि फसलें खराब न हों। आम नागरिकों को आंधी-तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लेने और बिजली के उपकरणों से दूर रहने की हिदायत दी गई है।

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