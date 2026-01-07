Language
    विधान परिषद की स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची जारी, यूपी में रिक्त हो रही MLC की 11 सीट

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 10:13 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक व स्नातक कोटे की 11 सीटों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। ये सीटें 6 दिसंबर को रिक्त होंगी। मुख्य नि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इस वर्ष छह दिसंबर को रिक्त होने वाली एमएलसी की शिक्षक व स्नातक कोटे की 11 सीटों के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार को हो गया। यह सूची एक नवंबर 2025 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गई है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बावजूद अभी भी इसमें मतदाता बन सकते हैं।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पिछले वर्ष 12 सितंबर को इन निर्वाचन क्षेत्रों की नई मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी हुआ था। 30 सितंबर को सार्वजनिक नोटिस जारी कर नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

    इसके बाद दस्तावेजों की जांच कर अब अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। रिक्त होने वाली 11 सीटों में से छह भाजपा, तीन सपा, एक शिक्षक दल व एक निर्दलीय के पास हैं।

    खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ से 2,11,756, वाराणसी से 2,69,372, इलाहाबाद-झांसी से 2,60,818, आगरा से 1,80,293 और मेरठ से 59,634 मतदाता दर्ज किए गए हैं।

    इसी प्रकार खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में बरेली-मुरादाबाद में 46,553, लखनऊ में 36,217, गोरखपुर-फैजाबाद में 52,257, वाराणसी में 32,549, आगरा में 51,532 और मेरठ में 33,163 शिक्षक मतदाता शामिल हैं।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची को लगातार अपडेट किया जाएगा। यानी अभी भी मतदाता बना जा सकता है। हालांकि सभी बदलाव उसी स्थिति में मान्य होंगे, जब मतदाता अर्हता तिथि एक नवंबर को निर्धारित शर्तें पूरी करता हो।