UP MLC चुनावों के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी उत्साहित, लखनऊ में जगह-जगह लगाईं होर्डिंग्स, देखें विजेताओं की सूची

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 11 शिक्षक-स्नातक विधान परिषद की 11 में से पांच पर जीत दर्ज करने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। लखनऊ के पार्टी के मुख्यालय से साथ ही अन्य प्रमुख चौराहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाकर अपनी खुशी व्यक्त की है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव परिणाम आ गये हैं। भाजपा ने 11 में से छह और समाजवादी पार्टी ने पांच पर जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा से लखनऊ की स्नातक सीट छीनी है, इसके साथ ही वाराणसी की शिक्षक व स्नातक सीट पर कब्जा बरकरार रखा है।

होर्डिंग्स पर क्या लिखा है MLC चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के बाद लखनऊ में सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इन लोगों ने शहर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग्स लगाई हैं, जिनमें लिखा गया है “ 27 में आ रहे अखिलेश, अयोध्या जीते अवधेश पासी और आशुतोष, लालबिहारी जीते काशी।

सपा की जीत में इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी का भी जिक्र किया गया है। कार्यकर्ताओं ने '27 में आ रहे अखिलेश' लिखी होर्डिंग लगाई हैं। अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा सीट पर कम से कम 27,000 वोट बढ़ाने का सीधा लक्ष्य दिया है।

विधान परिषद शिक्षक-स्नातक की 11 सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम आ गया है। 23 अक्टूबर को वोटिंग के बाद 27 से शुरु हुई मतगणना तीन दिन तक चली। गुरुवार को 11 सीटों की तस्वीर साफ हो गई। 11 में से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से छह और समाजवादी पार्टी के खाते में पांच सीट आईं। कुछ सीटों पर तो जैसे-तैसे भाजपा जीती।