UP MLC Election Voting LIVE: रामगोपाल बोले- 2027 के चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं, 11 सीटों पर वोटिंग जारी
UP MLC Election 2026: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। UP MLC Election 2026 | उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इनमें पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा।
इन सीटों पर कुल 14.81 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। 72 जिलों में मतदान के लिए 2697 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव में कुल 152 प्रत्याशी मैदान में हैं।
वोटिंग के समय तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, ऐसे सभी कर्मचारी व शिक्षक जो मतदाता हैं उन्हें वोट डालने के लिए शुक्रवार को विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
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अंबेडकरनगर में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू
अंबेडकरनगर में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए नौ बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। अकबरपुर में 694, कटेहरी 207, भीटी 137, भियांव 215, जलालपुर 373, रामनगर 256,जहांगीरगंज 149, टांडा 512, बसखारी में 348 मतदाता हैं। मतगणना 27 अक्टूबर की होगी।
मीरजापुर में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू
विधान परिषद वाराणसी खंड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन के लिए सुबह आठ बजे से मतदान आरंभ हो गया, जो शाम चार बजे तक होगा। जनपद में 32 मतदान केंद्र और उनके 44 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।
गाजीपुर में स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 70 बूथों पर मतदान शुरू
UP MLC Election Voting: वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार को सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम चार बजे तक चलेगा। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 56,477 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
आजमगढ़ में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू
UP MLC Election Voting: उत्तर प्रदेश विधान परिषद गाेरखपुर-फैजाबाद खंड निर्वाचन-2026 के लिए मतदान सभी 23 केंद्रों पर शुरू हो गया है। जिले के 22 ब्लॉक मुख्यालय एवं शिब्ली नेशनल पीजी कॉलेज सहित कुल 23 बूथों पर सुबह आठ से चार बजे तक मतदान होगा। चुनाव में कुल 8,592 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
शिक्षक-स्नातक चुनाव में सपा की जीत का दावा
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन में समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने पार्टी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया।
मुरादाबाद में 17 प्रत्याशियों की किस्मत होगी तय
बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग शुरू हो गई। जिले के 12 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। सदर तहसील में बने बूथ संख्या 76 पर केजीके इंटर कॉलेज में प्रवक्ता श्रीपाल सिंह ने पहला वोट डाला।
UP Vidhan Parishad Election 2026: वोटिंग में नोटा का ऑप्शन नहीं
विधान परिषद चुनाव में चुनाव चिह्न नहीं होते और नोटा का विकल्प भी लागू नहीं है। मतपत्र पर पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने प्राथमिकता अंक में लिखनी होगी।
MLC Election Voting 2026 LIVE: मतदान के लिए ले जाएं ये डॉक्यूमेंट
मतदान के लिए मतदाता को फोटो और पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके न रहने पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट सहित आयोग द्वारा मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर पहचान स्थापित की जा सकती है।
UP MLC Election 2026 LIVE : सुबह 8 बजे से मतदान शुरू
स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 74 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 78 प्रत्याशी मैदान में हैं। लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 3,13,531 मतदाताओं के लिए 415 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वाराणसी स्नातक क्षेत्र में 2,88,622 मतदाता 327 मतदेय स्थलों पर वोट डालेंगे।
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में ये क्षेत्र शामिल
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद सीट पर चुनाव होगा। कानपुर नगर, कानपुर देहात व उन्नाव को छोड़कर बाकी सभी जगह मतदान होगा। ये जिले कानपुर खंड स्नातक व कानपुर खंड शिक्षक क्षेत्र में आते हैं जिनके सदस्यों का कार्यकाल फरवरी 2029 तक है।
स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में ये जिले शामिल
स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी सीट शामिल हैं।