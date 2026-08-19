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यूपी में शिक्षक MLC के नेता प्रतिपक्ष के स्कूल को मदद देने को लेकर लिखे गए पत्र पर सियासत, अखिलेश यादव तक पहुंचा मामला

By Dilip Sharma Edited By: Ashish Mishra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 12:42 AM (IST)

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के विद्यालय को शिक्षक एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा कथित आर्थिक मदद के पत्र पर यूपी में सियासत गरमा गई है। मामला सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचा है, हालांकि दोनों नेता मदद की बात से इनकार कर रहे हैं।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. नेता प्रतिपक्ष के स्कूल को मदद के पत्र पर सियासत।

  2. शिक्षक एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी पर मदद का आरोप लगा।

  3. अखिलेश यादव तक पहुंचा विवाद, दोनों नेताओं का इनकार।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के विद्यालय की आर्थिक मदद के लिए कथित तौर पर शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा लिखे गए पत्र पर राजनीति गर्मा गई है। शिक्षक सदस्य को भाजपा का करीबी माना जाता है और पत्र को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को शिकायत की गई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष और शिक्षक सदस्य, दोनों मदद की बात को गलत बता रहे हैं। ऐसे में पत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष का आजमगढ़ के मेहनगर में बाबा खुशिहाल स्मारक राधेकृष्ण इंटर कॉलेज के नाम से विद्यालय है। पिछले दिनों सपा प्रमुख को किसी ने शिकायत की कि ध्रुव त्रिपाठी ने इस विद्यालय को अपनी निधि से आर्थिक मदद के लिए सीडीओ आजमगढ़ को पत्र लिखा था। पत्र वर्ष 2021 का बताया जा रहा है।

शिकायत का पता चलने पर लाल बिहारी यादव की ओर से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आजमगढ़ से सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी गईं।

उनके अनुसार विभाग द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया कि ध्रुव कुमार त्रिपाठी की निधि से विद्यालय को कोई धनराशि नहीं दी गई है। इस उत्तर को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि ध्रुव त्रिपाठी की निधि से मदद लिए जाने की बात साबित हो जाए तो वह पद से इस्तीफा दे देंगे और कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने अभी मामले पर कुछ नहीं कहा है।

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