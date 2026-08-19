यूपी में शिक्षक MLC के नेता प्रतिपक्ष के स्कूल को मदद देने को लेकर लिखे गए पत्र पर सियासत, अखिलेश यादव तक पहुंचा मामला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के विद्यालय की आर्थिक मदद के लिए कथित तौर पर शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा लिखे गए पत्र पर राजनीति गर्मा गई है। शिक्षक सदस्य को भाजपा का करीबी माना जाता है और पत्र को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को शिकायत की गई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष और शिक्षक सदस्य, दोनों मदद की बात को गलत बता रहे हैं। ऐसे में पत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष का आजमगढ़ के मेहनगर में बाबा खुशिहाल स्मारक राधेकृष्ण इंटर कॉलेज के नाम से विद्यालय है। पिछले दिनों सपा प्रमुख को किसी ने शिकायत की कि ध्रुव त्रिपाठी ने इस विद्यालय को अपनी निधि से आर्थिक मदद के लिए सीडीओ आजमगढ़ को पत्र लिखा था। पत्र वर्ष 2021 का बताया जा रहा है।