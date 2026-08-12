लखनऊ में अंतिम चरण में 15 अगस्त की तैयारियां, जिलाधिकारी ने लिया जायजा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विशाख जी ने बुधवार को विधान भवन के सामने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया।

उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से और बेहतर ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। समारोह का पूर्वाभ्यास गुरुवार सुबह 8:15 बजे होगा।

जिलाधिकारी ने मंच, दर्शक दीर्घा, सुरक्षा, सफाई, बिजली, यातायात और पार्किंग समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर जवानों और शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।