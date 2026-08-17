बहराइच और बांदा में बाढ़ का अलर्ट, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की स्थिति की समीक्षा
उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बहराइच और बांदा में बाढ़ व जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। वर्तमान में नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन अधिकारियों को तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं।
HighLights
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बहराइच, बांदा में बाढ़ की समीक्षा की।
सरयू, घाघरा, शारदा, केन, यमुना नदियां खतरे के निशान से नीचे।
अधिकारियों को जलभराव, अतिवृष्टि से निपटने के निर्देश दिए गए।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने रविवार को अपने प्रभार वाले बहराइच और बांदा जिलों में बाढ़ व जलभराव की स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास से दोनों जिलों के जिलाधिकारियों और सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की जानकारी ली।
समीक्षा में सामने आया कि बहराइच में सरयू नदी खतरे के निशान से तीन मीटर नीचे, घाघरा 18 सेंटीमीटर और शारदा नदी 71 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं, बांदा में केन नदी खतरे के निशान से नौ मीटर और यमुना 10 मीटर नीचे है। अभी बाढ़ के कारण जनजीवन अत्यधिक प्रभावित नहीं हुआ है।
जनप्रतिनिधियों से हुई बातचीत में भी फिलहाल हालात सामान्य रहने की बात सामने आई। समीक्षा में यह भी बताया गया कि बांदा में अगस्त के बाद पिछले 10 वर्षों में नदियों में बाढ़ आने का कोई उदाहरण नहीं है। हालांकि बहराइच में सितंबर-अक्टूबर तक बाढ़ से जनजीवन प्रभावित होने का खतरा बना रहता है।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ या जलभराव से क्षतिग्रस्त सड़कों पर आवागमन बाधित न होने दिया जाए और अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पहले से पूरी रखी जाएं।
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