बहराइच और बांदा में बाढ़ का अलर्ट, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की स्थिति की समीक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने रविवार को अपने प्रभार वाले बहराइच और बांदा जिलों में बाढ़ व जलभराव की स्थिति की समीक्षा की।

उन्होंने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास से दोनों जिलों के जिलाधिकारियों और सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की जानकारी ली।

समीक्षा में सामने आया कि बहराइच में सरयू नदी खतरे के निशान से तीन मीटर नीचे, घाघरा 18 सेंटीमीटर और शारदा नदी 71 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं, बांदा में केन नदी खतरे के निशान से नौ मीटर और यमुना 10 मीटर नीचे है। अभी बाढ़ के कारण जनजीवन अत्यधिक प्रभावित नहीं हुआ है।