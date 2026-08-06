बटाईदार किसानों से भी होगी धान की सरकारी खरीद, मंत्री मनोज पांडेय ने राइस मिलर्स सभा में की घोषणा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाने के लिए सरकार धान और गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाएगी। ठेका एवं बटाइदार किसानों को सरकारी धान, गेहूं खरीद व्यवस्था में शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा। अभी पंजीकृत किसानों से सरकारी क्रय केंद्रों पर उपज खरीदी जाती है।ॉ

गुरुवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राइस मिलर्स एसोसिएशन की 39वीं वार्षिक सभा में मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार धान क्रय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए कार्य कर रही है। राइस मिलर्स को सरकार का महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए कहा कि उनका बकाया जल्द दिलाने का आश्वासन दिया।