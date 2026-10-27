यूपी में दीपावली से पहले श्रमिकों को तोहफा, प्रदेश में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी; महंगाई भत्ते की नई दरें लागू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली से पहले प्रदेश के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सरकार ने प्रदेश के 74 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की नई दरें निर्धारित की हैं। इससे अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में 174.25 रुपये से लेकर 238.39 रुपये तक की वृद्धि हुई है। नई दरें एक अक्टूबर से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।

श्रम विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, मजदूरी में संशोधन जनवरी से जून तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर किया गया। इससे महंगाई के अनुरूप श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिल सकेगा।

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 13,690 रुपये से बढ़ाकर 13,883.59 रुपये, अर्द्धकुशल की 15,059 से 15,271.41 रुपये और कुशल श्रमिकों की 16,868 से 17,106.39 रुपये कर दी गई है। इन श्रेणियों में क्रमशः 193.59 रुपये, 212.41 रुपये और 238.39 रुपये की मासिक वृद्धि होगी।

इनका भी बढ़ा भत्ता नगर निगम वाले अन्य जिलों में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,006 से बढ़कर 13,189.68 रुपये, अर्द्धकुशल की 14,306 से 14,507.46 रुपये और कुशल श्रमिकों की 16,025 से 16,250.86 रुपये हो गई है। यहां मासिक वृद्धि 183.68 से 225.86 रुपये तक है। शेष जिलों में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 12,356 से बढ़कर 12,530.25 रुपये, अर्द्धकुशल की 13,590 से 13,782.30 रुपये और कुशल श्रमिकों की 15,224 से 15,438.42 रुपये हो गई है।