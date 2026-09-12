यूपी में दूध कारोबार से बदली महिलाओं की तकदीर, 72 हजार से ज्यादा बनीं 'लखपति दीदी'; सभी जिलों तक पहुंचेगा मॉडल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दुग्ध उत्पादन अब प्रदेश के गांवों में महिलाओं की नियमित आय का बड़ा जरिया बन रहा है। प्रदेश में प्रतिवर्ष करीब 3931 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। इससे जुड़ी 3.94 लाख महिला सदस्यों में 72,669 लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की बैठक में इस मॉडल को सभी 75 जिलों के गांवों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने और पंजीकरण व दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल बनाने को कहा।