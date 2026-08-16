बड़ी खबर: यूपी में मिलावटी दूध और डेयरी प्रोडक्ट बेचने पर निरस्त होगा लाइसेंस, ब्रांड पर भी लगेगा बैन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पौष्टिकता की गारंटी माना जाने वाला दूध अब खतरनाक रसायनों की चंगुल में फंस गया है। दुग्ध उत्पादक इकाइयां स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए इसमें रिफाइंड तेल व वसा, सोयाबीन, टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाईआक्साइड, लिक्विड ग्लूकोज, सेफोलाइट, रानीपाल, टीनोपाल, हाइड्रोजन पैराक्साइड समेत कई खतरनाक रसायनों की मिलावट कर रही हैं, जिससे लिवर एवं किडनी फेल होने के साथ ही कई प्रकार के कैंसर के मामले बढ़े हैं।

एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहीं प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया कि दुग्ध पदार्थों में मिलावटखोरी की पुष्टि होने पर इकाइयों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 15 अगस्त को जारी संशोधित आदेश में अधिकारियों को यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान लिए गए नमूनों में मिलावटखोरी की पुष्टि हुई है। विषाक्त रसायनों के इस्तेमाल से तैयार ऐसे दुग्ध उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जनस्वास्थ्य के हित में इनकी रोकथाम जरूरी है। निर्देश के मुताबिक किसी डेयरी या दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाई में विजातीय वसा या हानिकारक रसायन पाए जाने पर संबंधित परिसर में मौजूद सभी दुग्ध उत्पादों को जब्त कर नष्ट कराया जाएगा।

संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 34 के तहत आकस्मिक प्रतिबंध आदेश जारी कर निर्माण कार्य तत्काल बंद कराया जाएगा। प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। संबंधित ब्रांड की बिक्री पर प्रदेशव्यापी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस भी तत्काल निलंबित किया जाएगा।