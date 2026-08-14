गांव छोड़ने की क्या है वजह? UP में बड़ा सर्वे शुरू, 30 अधिकारी पहुंचे लखनऊ

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रवासन विवरण सर्वेक्षण यानि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए सरकार या संस्थाएं यह पता लगाएंगी कि लोग काम, पढ़ाई या अन्य कारणों से अपने घर या गांव को छोड़कर दूसरे शहर, राज्य या देश में क्यों और कैसे जा रहे हैं? यह सर्वेक्षण एक जुलाई से शुरू हो गया है, जो 30 जून 2027 तक चलेगा।

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (क्षेत्र संकाय प्रभाग), राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ ने प्रवासन विवरण सर्वेक्षण 2026-27 के लिए सोमवार को एक दिनी क्षेत्रीय समीक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रशिक्षण हाल में प्रशिक्षण की अध्यक्षता उप महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ डा. सुचिता गुप्ता ने किया।

जुटाए जाएंगे आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यह राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में प्रवासन के पैटर्न से जुड़े व्यापक और अद्यतन आंकड़े एकत्र जुटाना है। इसमें ग्रामीण-शहरी और अंतर-राज्यीय प्रवासन दोनों को शामिल किया जाएगा। साथ ही प्रवासन के कारण, प्रवासन की अवधि, वापसी प्रवासन और प्रवासियों के आय व रोजगार संबंधी आंकड़े भी जुटाए जाएंगे।