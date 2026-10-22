क्वालिटी चेक में फेल हुईं 5 दवाएं, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने 4 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई पांच दवा के नमूने गुणवत्ता जांच में फेल हो गए हैं। इस पर उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन (यूपीएमएससीएल) ने चार दवा कंपनियों को तीन-तीन साल के लिए काली सूची में डाल दिया है। कंपनियों की ओर से आपूर्ति किए गए दवाओं के कई बैच गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। कारपोरेशन ने संबंधित बैचों की सप्लाई रोकने के साथ ही उनके भुगतान पर भी रोक लगा दी है।

कारपोरेशन ने वर्ष फरवरी से सितंबर के बीच जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन, रैनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, एंब्राक्सोल सिरप, सोडियम वैल्प्रोएट टैबलेट और प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की थी। इसके बाद संबंधित कंपनियों ने दवाएं कारपोरेशन के गोदामों में भेजीं। कंपनियों ने दवाओं की गुणवत्ता सही होने के प्रमाणपत्र भी जमा किए।