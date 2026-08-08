यूपी में MBBS-BDS में एडमिशन के बाद सीट छोड़ने वाले स्टूडेंट काउंसलिंग में बैन, अब नहीं मिलेगा दूसरा मौका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के बाद 20 छात्रों ने सीट छोड़ दी थी। इसमें एमबीबीएस के 13 और बीडीएस के सात छात्र थे। जबकि सीट आवंटित होने के बाद एमबीबीएस के 38 और बीडीएस के 13 छात्रों ने प्रवेश ही नहीं लिया था। इन छात्रों की धरोहर राशि जब्त करने के साथ ही वर्ष 2026-27 के शैक्षिक सत्र की काउंसिलिंग में इनके हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गयी है।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-2025 की काउंसिलिंग के जरिये निजी, राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद एमबीबीएस के 13 छात्रों ने सीटें छोड़ दी थीं। इनमें बाबा राघवदास मेडिकल कालेज की भी एक सीट थी। इनके अतिरिक्त बीडीएस के सात छात्रों ने प्रवेश के बाद सीटें छोड़ी थी।