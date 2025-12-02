सीएम सामूहिक विवाह योजना के 18 हजार आवेदन क्यों हो गए कैंसिल? अब नहीं मिलेगा एक लाख रुपये का लाभ 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए शादीशुदा युवतियों ने भी आवेदन कर दिए थे। विभाग द्वारा सत्यापन कराया गया तो इनकी हकीकत सामने आई और आवेदनों को निरस्त कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 18 हजार से अधिक आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं, इनमें कुछ मामले आधार का मिलान न होने के भी हैं। विभाग ने सभी जिलों में गहनता से आवेदनों की जांच के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वर्ष 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। पिछले दिनों इसके लिए एक कन्या के विवाह पर किए जाने वाले खर्च को 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। इसमें 60 हजार रुपये सीधे कन्या के खाते में भेजे जाते हैं और 25 हजार रुपये का सामान युगल को उपहार स्वरूप दिया जाता है, जबकि 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।

सरकार ने इसकी पात्रता के लिए आय सीमा को भी दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख वार्षिक कर दिया है। जिलों में आवेदन लिए आने और विवाह समारोहों के आयोजन की प्रक्रिया चल रही है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार अब तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए तय किए गए 57 हजार युवतियों के विवाह के लक्ष्य के मुकाबले 1.20 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं।