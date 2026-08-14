दो साल के लंबे इंतजार के बाद यूपी में मिनी ITI परीक्षा की तैयारी, 47 जिलों के स्टूडेंट्स को मिलेगी राहत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मदरसा शिक्षा परिषद ने दो साल के अंतराल के बाद मिनी आइटीआइ के छात्र-छात्राओं की व्यावसायिक परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हो रहा है। सिंंतबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं शुरू होने की संभावना है। इससे तकनीकी सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए रोजगार की मुख्यधारा से जुड़ने का रास्ता साफ हो सकेगा।

कई वर्षों से मिनी आइटीआइ का परीक्षा सत्र विलंबित चल रहा है। कामिल-फाजिल की डिग्री के अवैध घोषित होने के चलते उत्पन्न तकनीकी दिक्कत से सत्र नियमित करने में तकनीकी दुश्वारी खड़ी हुयी। गत दिनों योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने कामिल-फाजिल डिग्री मदरसा परिषद के नियमों से बाहर करने को मंजूरी प्रदान कर दी। जिसके बाद मदरसा परिषद ने मिनी आइटीआइ स्कूलों में वर्ष 2024-25 बैच की परीक्षाएं कराने की तैयारी तेज की है।