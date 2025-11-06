Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में शराब के ठेकों को लेकर आ गया नया आदेश, अधि‍कार‍ियों को दी गई ये चेतावनी

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:23 PM (IST)

    राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब के नए ठेके खोले जाएंगे। नए ठेके खोलने के लिए आबकारी विभाग सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराएगा। आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब के नए ठेके खोले जाएंगे। नए ठेके खोलने के लिए आबकारी विभाग सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराएगा।

    आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्व का लक्ष्य प्राप्त न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दूसरे राज्यों से हो रही शराब की तस्करी रोकी जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को अपने कार्यालय में आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 63 हजार करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व का लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करना है। साथ ही कहा कि जिन जिलों में अक्टूबर माह का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, उन जिलों में तैनात अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों की सूची तैयार की जाए।

    अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर तक निर्धारित 32,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 30,657.54 करोड रुपये का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4326.67 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव वीना कुमारी व आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।