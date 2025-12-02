Language
    यूपी सरकार 28.92 लाख महिलाओं को बनाएगी लखपति, तेजी से काम करने के निर्देश जारी

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:44 PM (IST)

    स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 'लखपति दीदी' कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 तक 28.92 लाख महिलाओं ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए चल रहे लखपति दीदी कार्यक्रम में वर्ष 2026-27 प्रदेश की 28.92 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर तक 18.56 लाख का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। अब अगले वित्तीय वर्ष तक 10.36 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

    लखपति दीदी कार्यक्रम में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरे देश में दो करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्यों की आमदनी को एक लाख से ऊपर करने का लक्ष्य रखा है। इसमें उप्र अपने 28.92 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में लाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 8,96,618 स्वयं सहायता समूहों से 98.49 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाएं जुड़ी हैं।

    ये महिलाएं कृषि आधारित गतिविधियां, पशुपालन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा आधारित छोटे उद्यम के माध्यम से आजीविका अर्जित कर रही हैं। कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 35.94 लाख महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से 29.68 लाख महिलाओं का आय विवरण डिजिटल आजीविका रजिस्टर में दर्ज है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक सदस्य की आय चार त्रैमासिक और फसल चक्र के दौरान लगातार तीन वर्ष तक एक लाख रुपये से कम न हो।