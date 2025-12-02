यूपी सरकार 28.92 लाख महिलाओं को बनाएगी लखपति, तेजी से काम करने के निर्देश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए चल रहे लखपति दीदी कार्यक्रम में वर्ष 2026-27 प्रदेश की 28.92 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर तक 18.56 लाख का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। अब अगले वित्तीय वर्ष तक 10.36 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखपति दीदी कार्यक्रम में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरे देश में दो करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्यों की आमदनी को एक लाख से ऊपर करने का लक्ष्य रखा है। इसमें उप्र अपने 28.92 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में लाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 8,96,618 स्वयं सहायता समूहों से 98.49 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाएं जुड़ी हैं।