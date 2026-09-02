यूपी के ऋणधारक किसानों को राहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की तारीख बढ़कर हुई 10 सितंबर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के ऋणधारक किसान अब खरीफ फसलों का बीमा 10 सितंबर तक करा सकते हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व चयनित जिलों में संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर कर दी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी पात्र किसानों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक प्रदेश के 69.22 लाख लाभार्थी किसानों को 6,119.93 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है। पिछले खरीफ सीजन में 20.63 लाख बीमित कृषकों में से 7.27 लाख किसानों को 808.56 करोड़ रुपये और रबी सत्र 2025-26 में 1.67 लाख किसानों को 134.60 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। सरकार ने वर्ष 2026-27 में भी इन योजनाओं को लागू किया है।