यूपी के कस्तूरबा स्कूलों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, इन 6 कामों के लिए 101.49 करोड़ जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं को बेहतर आवास, स्वच्छता और सुरक्षा सुविधाएं देने के लिए सरकार ने 101.49 करोड़ रूपये जारी किए हैं।

इससे विद्यालयों में अतिरिक्त डारमेट्री, जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण, टायलेट ब्लाक, गार्ड रूम, सेप्टिक टैंक और बाउंड्रीवाल समेत छह तरह के निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। अतिरिक्त डारमेट्री बनने से छात्राओं के रहने की क्षमता बढ़ेगी। जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण से सुरक्षित भवन मिलेंगे। नए टायलेट ब्लाक और सेप्टिक टैंक से स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी।