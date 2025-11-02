Language
    UP Kabaddi League: एसजे अपलिफ्ट कबड्डी Pvt Ltd को मिला CM योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद, UP कबड्डी लीग सीजन-2 का ऑक्शन आज

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:56 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एसजे अपलिफ्ट कबड्डी प्राइवेट लिमिटेड की टीम 

    जागरण संवाददाता, लखनऊः अपना भारत, अपना खेल और खेल रहा मेरा प्रदेश थीम को लेकर आगे बढ़ रहे एसजे अपलिफ्ट कबड्डी प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिलने के साथ ही यूपी कबड्डी लीग के सेकेंड सीजन में मजबूती से कदम आगे बढ़ा दिया है।

    यूपी कबड्डी लीग के दूसरे चरण का ऑक्शन सोमवार को ग्रेटर नोएडा में होगा। इस बार टीम की संख्या को आठ से 12 कर दिया गया है। सभी टीमों में 20-20 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। लीग का आयोजन नोएडा में 25 दिसंबर से किया जाएगा।

    यूपीकेएल के संस्थापक और एसजे अपलिफ्ट कबड्डी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संभव जैन ने बताया कि यूपी कबड्डी लीग के दूसरे सीजन में 12 टीमें भाग लेंगी। 12 टीमों के लिए खिलाड़ियों की नीलामी तीन नवंबर को ग्रेटर नोएडा के एक होटल में की जाएगी। नीलामी के दौरान टीम मालिक समेत मैनेंजिंग टीम, कोच और टीम के मेंटोर शामिल होंगे। नीलामी प्रक्रिया एक दिन ही पूरी की जाएगी। जिसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।

    उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (यूपीकेएल) सीजन-2 में 12 टीमें प्रतिभाग करने जा रही हैं। इस बार चार नई टीमों में अलगीढ़, कानपुर वारियर्स, गोरखपुर ग्लैडिएर्ट्स और मुजफ्फनगर को शामिल किया गया है। पहले सीजन में यमुना योद्धाज, नोएडा निन्जा, काशी किंग्स, अवध रामदूत, ब्रिज स्टार्स, संगम चैलेंजर्स, गंगा किंग्स ऑफ मिर्ज़ापुर, लखनऊ लायंस (पिछली चैंपियन) की टीम ने भाग लिया था।

    चार खिलाड़ी रख सकेंगे टीम मालिक
    संभव जैन ने बताया कि एक टीम में 20 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। जिसमें 14 खिलाड़ी नीलामी से लेना होगा। चार खिलाड़ी टीम मालिक अपनी पसंद से टीम में रख सकेंगे। इसके अलावा तीन खिलाड़ी कबड्डी फेडरेशन की लिस्ट से लेना होगा, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इसके अलावा बाकी के खिलाड़ी हुनर के आधार पर चयन करने की आजादी होगी।

    Sambhav and Team

    संभव जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसजे अपलिफ्ट को उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग सीजन 2 के लिए आशीर्वाद और समर्थन दिया है। उन्हाेंने राज्य में युवा सशक्तिकरण और खेल काे बढ़ावा देने के लिए युवाओं की भागीदारी, सामुदायिक विकास और राज्य के गौरव के लिए खेलों को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। ऐसे समावेशी मंच बनाने की जरूरत पर जाेर दिया जो स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें निखारें और राष्ट्रीय व अंतरष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएं।

    मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास के माध्यम के रूप में खेलों को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने पर जाेर दिया। इनमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में स्टेडियमों का विकास भी शामिल है। मुख्यमंत्री का आर्शीवाद मिलने के बाद यूपीकेएल टीम एक व्यापक और जमीनी स्तर से लेकर पेशेवर खिलाड़ियों तक की पाइपलाइन बनाने के अपने मिशन पर अडिग है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य के हर कोने से प्रतिभाशाली खिलाड़ी काे इसमें खेलने का अवसर मिले।