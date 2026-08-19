जापानी कारोबारियों के साथ आज यूपी में निवेश संभावनाओं पर होगा मंथन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश, औद्योगिक साझेदारी को परवान चढ़ाने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में ‘यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026’ होगी। इसमें जापान के प्रमुख उद्योग समूहों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के मंत्री निवेश संभावनाओं पर मंथन करेंगे।

23 अगस्त तक चलने वाली इस मीट में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, सीईओ, बिजनेस लीडर्स और नीति-निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। पहले सत्र में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार की देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ जाकर जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी का स्वागत किया।