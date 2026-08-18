यूपी सरकार की 'जापान सिटी' और ग्लोबल मीट से बदल जाएगी औद्योगिक तस्वीर

डिजिटल टीम, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और देश का प्रमुख वैश्विक निवेश केंद्र स्थापित करने के अभियान को जापान के साथ आर्थिक साझेदारी से एक नई और ऐतिहासिक रफ्तार मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ‘यूपी–जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस पांच दिवसीय निवेश महाकुंभ में जापान के 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति-निर्माता शिरकत करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेमीकंडक्टर तक के क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशेंगे।

जापान के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यमानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी करेंगे।

सेमीकंडक्टर से ग्रीन एनर्जी तक पर महामंथन, CM योगी और पीयूष गोयल करेंगे स्वागत

इस हाई-प्रोफाइल मीट का मुख्य उद्देश्य जापानी कंपनियों की कारोबारी रुचि को ठोस निवेश, तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में बदलना है। जापानी प्रतिनिधिमंडल का 18 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य स्वागत करेंगे। इन्वेस्ट यूपी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के अलावा लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में अलग-अलग सत्र होंगे, जहाँ जापानी निवेशक भारतीय उद्योग जगत और सरकार के साथ सीधा संवाद करेंगे।





निवेश के प्रमुख क्षेत्र

प्रतिनिधिमंडल मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी (ग्रीन हाइड्रोजन), सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन जैसे भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशेगा।

ग्राउंड-ब्रेकिंग से सिर्फ निवेश प्रस्ताव नहीं, जमीन पर उतरेंगी परियोजनाएं

इस सम्मेलन में जापानी उद्योग जगत के कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। इनमें जेट्रो (JETRO), एस्कॉर्ट्स कुबोटा, तोशिबा इंडिया, होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, डाइकिन, सुमितोमो कॉर्पोरेशन, पैनासोनिक और स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो प्रमुख हैं। योगी सरकार इस आयोजन के जरिए यह संदेश दे रही है कि निवेश अभियान केवल एमओयू (MoU) तक सीमित नहीं है। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड-ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, जो परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा।

₹3,191 करोड़ का निवेश और 10 हजार रोजगार: यीडा बनेगा जापानी विनिर्माण का हब

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जापानी मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है।





एस्कॉर्ट्स कुबोटा

यीडा के सेक्टर-10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की ₹2,025 करोड़ की परियोजना प्रस्तावित है, जहाँ ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का निर्माण होगा। इससे 3,800 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।





मिंडा कॉरपोरेशन

मिंडा यीडा के सेक्टर-10 और 24 में कुल ₹1,166 करोड़ का निवेश कर रही है, जिससे करीब 6,440 रोजगार सृजित होने की संभावना है। यहाँ मेकाट्रॉनिक कंपोनेंट्स और वायरिंग हार्नेस का निर्माण होगा। इन दोनों दिग्गजों को मिलाकर ₹3,191 करोड़ का निवेश और 10 हजार से अधिक संभावित रोजगार उत्तर प्रदेश में जापानी विनिर्माण इकोसिस्टम की मजबूत नींव तैयार करेंगे।

500 एकड़ में आकार लेगी समर्पित ‘जापानी सिटी’

इस औद्योगिक इकोसिस्टम को और विस्तार देने के लिए योगी सरकार ने यीडा में 500 एकड़ भूमि पर समर्पित ‘जापानी सिटी’ विकसित करने की योजना बनाई है। इसे जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स और सहायक उद्योगों के लिए एक समेकित औद्योगिक आधार के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे तकनीकी हस्तांतरण और सप्लाई-चेन इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा।

कुशल मानव संसाधन और बौद्ध सर्किट पर भी जापान की नजर